Após reunião com a equipe da coordenação de Atenção Básica em Saúde de Córrego Fundo, nessa quarta-feira (22), foi feito aprimoramento do manejo clínico de pacientes com suspeita de Covid-19 no município.

A modificação se deu em obediência a ato normativo de Atualização Técnica ao Protocolo de Infecção Humana pelo SARS-COV-2 N° 06/2020 –publicado pelo governo do Estado, no dia 20.

De acordo com informações da secretária de Saúde, Keli Silva, a padronização das ações em saúde no enfrentamento da pandemia é um protocolo importante para garantir as medidas de segurança e monitoramento. A Unidade de Pronto Atendimento e as Unidades de Saúde já estão se adequando à nova orientação sobre o fluxo de manejo.

Pelo fluxograma de manejo, ficam determinadas quais são as medidas que a equipe de saúde deve tomar conforme as situações, especificadamente.