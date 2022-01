Na primeira semana de 2022 a equipe do Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM) deu início às inspeções de rotina em diversos estabelecimentos que trabalham com produtos de origem animal.

Durante as visitas, além de inspecionar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos, a equipe orienta sobre as adequações e/ou mudanças necessárias para atender à legislação vigente.

É feito um relatório técnico da visita e se forem identificadas irregularidades é dado um prazo para que as adequações sejam realizadas.

Foram inspecionados 17 estabelecimentos sendo: 6 supermercados/mercearias, 3 fábricas de embutidos, 3 açougues, 1 fábrica de produtos suínos, 2 laticínios, 1 apiário e 1 sacolão.

Foram visitados também estabelecimentos que estão no processo de registro/legalização no SIM e outros que deixaram de produzir alimentos de origem animal e que por isso foram instruídos a realizarem o cancelamento do registro.

Na sexta-feira (7) a equipe do SIM realizou uma visita técnica ao SIM da cidade de Bom Despacho onde houve uma importante troca de conhecimentos e experiências, principalmente com relação aos procedimentos para adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), processo esse que a cidade vizinha está em fase avançada.

A equipe do SIM que é formada pela médica veterinária Rafaella Frazão e pelos estagiários Giovanna Medeiros e Adilson Tavares, conta com o apoio dos extensionistas técnicos do escritório da Emater-MG em Formiga e do Unifor-MG, através do curso de medicina veterinária.

Fonte: Decom