Pés de maconha foram apreendidos, nesse domingo (20), em Lagoa da Prata. Segundo a Polícia Militar, um homem de 37 anos foi detido com as drogas que estavam plantas em vasos.

Os militares receberam denúncias de que havia plantação de maconha em uma casa no Bairro Sol Nascente. No endereço, os policiais abordaram o suspeito.

No imóvel foram encontrados dezessete vasos com maconha e uma bandeja com cinco pés pequenos da droga. Ele foi preso e encaminhado à delegacia juntamente com a droga.

Fonte: G1