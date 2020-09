Em apenas dois dias caiu de 13 para 11 o número de municípios de Minas Gerais que ainda não têm casos de Covid-19 ou mortes causadas por complicações decorrentes da doença.

Estas 11 cidades permanecem imunes à pandemia há mais de 180 dias – ainda no começo de março o Estado confirmava a existência de um primeiro infectado com o novo coronavírus.

Até terça-feira (8) eram 13 os municípios sem casos, número que caiu para 11 nesta quinta-feira (10) segundo balanço publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

De acordo com o levantamento, São João do Pacuí na região Norte de Minas Gerais e Fama no Sul receberam a confirmação de um caso de Covid-19 cada uma nesta quinta-feira. Estas cidades têm, respectivamente, população estimada de 4.448 e 2.376 pessoas.