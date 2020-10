Milhares de pessoas se reuniram neste domingo (18), em Paris, para homenagear Samuel Paty, o professor de história que foi decapitado em um ataque extremista. Manifestações simultâneas aconteceram também em outras cidades da França.

Na capital do país, a concentração aconteceu na Praça da República, e muitos dos manifestantes levaram cartazes com frases como “não ao totalitarismo do pensamento” e “sou professor”.

Paty foi assassinado depois de mostrar uma caricatura de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão na sexta-feira (16).

A polícia francesa informou que pelo menos 11 suspeitos de contribuir com o atentado já foram detidos. Entre eles estão familiares do homem suspeito de ter cometido o crime, que foi morto durante uma ação policial após se recusar a soltar uma faca que levava nas mãos.