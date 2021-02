A cidade de Arcos registrou, nesta quarta-feira (17), 18 novos casos de Covid-19.

Até o momento, 1874 pessoas já contraíram a doença e 1731 já estão curadas. 23 pessoas já perderam a vida por causa da doença.

De acordo com o boletim epidemiológico atualizado, as cinco localidades com o maior número de casos são: Centro (com 233 casos); bairro São Judas (com 160 casos); bairro Santo Antônio (com 133 casos); bairro Brasília (com 101 casos); e o bairro Jardim Bela Vista (com 93 casos).

Em relação aos casos de hoje são: