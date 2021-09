O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste) disponibilizou mais canal para solicitação de atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O aplicativo chamado “192 Fácil”, já pode ser baixado gratuitamente no App Store ou no Google Play. A plataforma foi criada para tornar mais rápido e prático o acionamento do Samu.

Segundo o secretário executivo do Cis-Urg José Marcio Zanardi, ao baixar o App, o usuário cadastra o nome, a data de nascimento, telefones e locais favoritos, como o de casa ou do trabalho.

Com isso, caso precise ou outra pessoa que esteja próximo necessite de socorro, basta acionar o aplicativo e ligar por ele para o 192 que todas as informações cadastradas já serão carregadas na tela da Central de Regulação que realiza o atendimento. É possível também enviar a localização, via GPS, para o atendente, além de discriminar o motivo da ligação.