No dia 9 de fevereiro será realizada a 1ª Roda de Samba, em Formiga. Idealizado e organizado pela Associação Mão Amiga e a Casa Divina Misericórdia, o evento reunirá diversas atrações na praça São Vicente Férrer. A renda será destinada para as duas entidades.

Após confirmação do cantor Zé Alexandre e do grupo Garotos do Pagode, Edmilson Dantas e a Velha Guarda do Samba Formiguense também confirmaram presença na festa beneficente. O grupo formiguense, que já lançou dois CD’s, e teve participação de Zé Ramalho em seu último álbum, vem ganhando espaço no cenário estadual, principalmente pela participação no carnaval de Belo Horizonte. O grupo é formado por Vitor Brito, Jonathan Santos (Deex), Mateus Vinicius (Teu), Fabiano, Filipe, Artur e Ramon.

“Estamos ansiosos para o 1º Samba de Roda, ainda mais agora depois da confirmação deste grupo que é um destaque em Minas Gerais em se tratando de samba. A confirmação dos Garotos do Pagode é um presente para o evento, para a população formiguense e, principalmente, para a Mão Amiga e a Casa Divina Misericórdia que juntas vão realizar este evento que, com certeza, entrará no calendário de festas municipais. Convidamos a todos para estarem conosco neste dia que promete ser especial”, comentou a coordenadora geral e gerente administrativa-financeiro da Mão Amiga, Wilse Marques.