O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na Primeira Turma para manter a prisão do caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Os advogados solicitam a soltura do réu, para que ele seja transferido para prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Até agora, três dos cinco magistrados se manifestaram contra o pedido de liberdade: o relator, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Cármen Lúcia, a última a votar.

O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de participar do julgamento, pois o pedido da defesa de Zé Trovão questiona um ato do próprio magistrado. Foi ele o ministro responsável por mandar prender o bolsonarista. Assim, falta apenas o voto do ministro Dias Toffoli.

Zé Trovão está preso desde o fim de outubro, após uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, por incitar violência e atos antidemocráticos nas manifestações do feriado do Dia da Independência. Para Luís Roberto Barroso, a defesa “não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada”, e por isso, o “recurso não deve ser provido”.