O 5° Pelotão de Bombeiros Militar completou, neste mês, 10 anos de atendimentos em Formiga e região. O Cobom aproveitou a oportunidade para relembrar a primeira ocorrência atendida, que tem uma história muito bacana.



Naquela ocasião, o então Cabo Aguiar tripulou uma viatura para atender a primeira ocorrência do Pelotão de Formiga. Se tratava de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta.

No local o motociclista havia se machucado e necessitava de atendimento, essa vítima era um rapaz chamado Deivson, ele estava sentido dores no punho e no tórax, os militares da guarnição o atenderam e conduziram para o hospital.



Aquela primeira vítima, hoje é o soldado Damasceno da Polícia Militar Rodoviária de Formiga, que frequentemente apoia e é apoiado em ocorrências pelo sargento Aguiar, que o socorreu há 10 anos.



“Deivson esteve no quartel e nos contou uma notícia que nos deixou felizes. Ele está dentro das vagas do Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em breve será mais um soldado do Cobom. Segundo ele, ter sido atendido naquele momento de necessidade despertou no seu íntimo a vontade de ser bombeiro militar”, destacou a corporação.



O 5° Pelotão de Bombeiros Militar se orgulha de há 10 anos fazer parte de histórias assim.

Fonte: Cobom