Formiga será palco no domingo (15) de uma batalha de airsoft. O evento que contará com a participação de 12 equipes de cidades da região será realizado em comemoração ao primeiro ano formal da equipe formiguense Lendários Airsoft Team.

O jogo de comemoração ocorrerá na Arena Vietnã (campo da Vargem Grande), a partir das 8h. Em seguida será servido um almoço beneficente com toda a renda revertida para a entidade Missão Marta e Maria. Cerca de 180 pessoas participarão das comemorações.

Participarão do jogo equipes das cidades: Arcos, Lagoa da Prata, Moema, Santo Antônio do Monte, Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas e Candeias.

O evento contará com suporte da Secretaria de Saúde que disponibilizou técnico de enfermagem com maca, talas, colar cervical entre outros. O Corpo de Bombeiros e o Samu também prestarão apoio ao evento.

Toda a população da cidade está convidada a conhecer o esporte gratuitamente.

Lendários Airsoft Team e o esporte

O airsoft (ou Softair) é um jogo desportivo onde os jogadores participam de simulações de combate militares com armas de pressão que atiram projéteis plásticos não letais. É praticado em ambientes fechados ou ao ar livre, frequentemente em áreas de grande extensão.

O airsoft foi criado no Japão entre 1970 e 1980, no Brasil, o jogo começou a se popularizar bem mais tarde. Em 2003, com a fundação do fórum Airsoft Brasil, o jogo, assim como as regras e os tipos de armas começaram ficar mais conhecidas pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, órgão ligado ao governo nacional, que regula os produtos controlados do país. Não demorou em surgirem as primeiras equipes de Airsoft no Brasil.

Na região, o jogo começou a ser praticado em Arcos e foi se difundindo nas outras cidades. Em Formiga, a equipe Lendários Airsoft Team foi fundada em 22 de abril de 2017 com o lema “Honra até o fim!”

A equipe tem como responsável Ronier Andterson Veloso e os operadores André Carlos de Almeida e Rodrigo Dantas Nunes. A Lendários Airsoft Team conta com duas arenas a Vietnã e a Coliseu. As arenas oferecem espaço para jogos em área de vegetação e combate a curta distância (CBQ).

As modalidades disputadas pela equipe formiguense são: Ação Real (R.A. na sigla em inglês), Simulação de Ação Real (SAR) e Simulação Militar (Milsim na sigla em inglês).

Os interessados em praticar o esporte podem entrar em contato com a equipe pelo telefone/WhatsApp (37) 9 9948-5457.