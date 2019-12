Neste sábado (7) Formiga sediará o 1º Campeonato Municipal de Futevôlei. A competição será realizada no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular), a partir das 9h.



De iniciativa dos atletas Lucas Henrique e Armando (Lápis), o evento contará com duas categorias: iniciantes e intermediários. Haverá troféus para os três primeiros colocados de cada categoria, além de medalhas de participação para todos os atletas.



De acordo com o vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, o campeonato é novo no calendário esportivo municipal e surgiu pela necessidade de atender a modalidade que está em pleno crescimento no país. “Esperamos fazer um grande evento e que o mesmo possa ser tradição em nossa cidade”, destacou.

Imprimir