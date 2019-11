A primeira edição do Campeonato Municipal de Futevôlei em Formiga ocorrerá no dia 7 de dezembro. A competição será realizada no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular), a partir das 9h.

De iniciativa dos atletas Lucas Henrique e Armando (Lápis), o evento contará com duas categorias: iniciantes e intermediários.

Para participar, os interessados devem fazer a inscrição com os organizadores ou no Departamento de Esportes e Lazer da secretaria até o dia 2 de dezembro. As vagas são limitadas.

Haverá troféus para os três primeiros colocados de cada categoria, além de medalhas de participação para todos os atletas.