A Secretaria de Saúde de Córrego Fundo confirmou na tarde dessa terça-feira (9) o primeiro caso de Covid-19 no município.



Trata-se de um jovem de 25 anos, assintomático, que já se encontra em isolamento domiciliar, assim como os familiares. Todos estão sendo monitorados pela equipe de saúde e o Comitê de Enfrentamento da Pandemia, seguindo os critérios do Ministério da Saúde.



Diante deste primeiro caso positivo na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a colaboração de todos, para que continuem adotando as medidas de prevenção, como o uso de máscara ao sair de casa, evitar aglomerações e contato com familiares do grupo de risco.

