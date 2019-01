A Federação Mineira de Futebol (FMF) alterou o horário do primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético de 2019. Antes marcado para 17h, a partida entre os arquirrivais mineiros, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, acontecerá às 11h do próximo dia 27 (domingo), no Mineirão. A mudança aconteceu depois de uma solicitação da TV detentora dos direitos de transmissão do Estadual. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Superesportes.

Em entrevista à reportagem, o diretor de competições da entidade, Leonardo Barbosa, revelou que espera oficializar a mudança já nesta segunda-feira. “Devemos divulgar uma nota nesta segunda-feira oficializando a mudança. Foi uma solicitação da TV, porque vão transmitir o jogo do América no dia 27 e, como não transmitem dois jogos no mesmo horário, pediram essa alteração”, disse.

“Tínhamos duas opções. Antecipar o jogo para as 11h ou colocá-lo às 19h. Como esse clássico já foi disputado ano passado às 11h e deu certo, é um horário em que a família comparece ao estádio, resolvemos colocar o jogo às 11h”, complementou Leonardo, explicando o motivo pela escolha do novo horário.

Torcida dividida?

Em novembro de 2018, depois de uma série de atritos com o Atlético, a diretoria do Cruzeiro afirmou que o primeiro clássico de 2019, com mando do clube, seria disputado com as duas torcidas dividindo as arquibancadas do Mineirão meio a meio. A decisão, no entanto, ainda não foi comunicada oficialmente aos membros da FMF.

“Formalmente, nada. Sabemos que existia uma conversa, mas não fomos avisados se caminhou ou não”, garantiu o diretor de competições da entidade. “Deveremos realizar a reunião do clássico na quarta-feira, dia 23. Podemos resolver até lá, inclusive durante a reunião, sobre a divisão de torcidas nas arquibancadas do Mineirão”, complementou.

Cruzeiro e Atlético se enfrentam em 27 de janeiro, às 11h, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A estreia da Raposa no Estadual está marcada para o próximo sábado, dia 19, às 17h. O time de Mano Menezes visita o Guarani de Divinópolis no Estádio Farião. Já o Galo tem compromisso contra o Boa Esporte, no domingo, dia 20, às 17h, no Independência.