Da Redação

O bairro Geraldo Veloso recebeu no sábado (24), a primeira edição do projeto “Cultura para Todos”. Foram seis horas ininterruptas de atividades e apresentações culturais.

O evento foi realizado na sede do Tatame do Bem e abriu espaço para que moradores do bairro mostrassem seus talentos e interesses culturais. Foram realizadas diversas oficinas, exposições artísticas, apresentações esportivas e shows.

“O que pretendíamos era exatamente isso. Tirar o estigma de bairro da periferia, levando ações culturais, envolvendo nossas crianças, levando-os a mostrarem o que sabem do esporte e levando-os a vivenciarem novas formas de cultura, através das oficinas de arte e xadrez e das apresentações musicais”, explicou o presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin.

O “Cultura para Todos” foi realizado em parceria com a Prefeitura, o projeto Saúva Cultural, o grupo Capoeira Gerais, os integrantes das bandas Os Metálicos, Os Sônicos e Capim Santo e contou com o apoio de diversas empresas formiguenses. “Fomos abençoados por contar com um grande público participante nesta ação e com parceiros comprometidos com a causa”, informou Assalin.

O evento que contou com a cobertura fotográfica de Gustavo Borges, teve a participação maciça de moradores do Geraldo Veloso.

De acordo com Rodrigo Assalin, o “Cultura para Todos” será desenvolvido em todas as sedes do Tatame do Bem. “É a primeira de muitas ações que pretende levar cultura e entretenimento para as comunidades que abrigam todas as unidades do Tatame do Bem”.