O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) coordenado pela gestão do presidente Jair Bolsonaro teve debate sobre democratização do cinema, dilema com o horário de verão e um incidente envolvendo a divulgação da prova, em foto, durante a realização do exame. Pelo Brasil, o exame ocorreu sem incidentes graves e histórias de superação marcaram a trajetória de muitos dos quase 5 milhões de participantes

Horário de verão



O cancelamento do horário de verão no Brasil neste ano afetou celulares e alguns computadores que não foram atualizados. Em São Paulo, os relógios de rua estavam uma hora adiantados. O Google chegou a alertar na sexta-feira (1º) que os usuários deveriam desligar a atualização automática. Por causa da pane, o próprio Ministério da Educação postou às 11h em seu perfil no Twitter que os portões estavam abertos, mas os candidatos só foram liberados para entrar nos locais de prova uma hora depois.

Foto da prova

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou que um funcionário responsável por aplicar a prova divulgou a foto de uma página do exame nas redes sociais.