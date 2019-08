A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Arcos realizará o 1º Festival de Sanduíches.

De acordo com o secretário da pasta, Sergio Luiz Garibaldi, o objetivo é estimular e fomentar o comércio, incentivando a criação de receitas e a elaboração de sanduíches exclusivos. A data do evento ainda não foi definida.

“Nossa equipe está trabalhando firme e tendo todo o respaldo da administração municipal para mais essa realização, que será sucesso, se Deus assim quiser!”, comentou.

Ele ainda revelou que o escopo do projeto do Festival está quase finalizado, faltando somente alguns ajustes na data, no horário e nas regras. Mas solicita para que os interessados já procurem a secretaria (situada no Poliesportivo) ou entrem em contato pelo 37-3351-1206 para fazer o cadastro prévio.