Formiga realizará entre os dias 3e 9 de abril, a primeira edição do Festival do Peixe.

O evento, que ocorrerá em Formiga e no distrito de Pontevila, consistirá em um circuito gastronômico com pratos à base de peixe.

Do dia 3 ao dia 7 de abril, o evento será realizado em diversos bares de Formiga. Nos dias 8 e 9, a festa vai para Pontevila. Lá, além da venda de pratos à base de peixe, haverá também shows e uma praça que alimentação que será montada ao ar livre. A programação ainda não foi definida.

O evento será promovido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Comunicação, em parceria com a Acif/CDL.“Queremos fazer do Festival do Peixe mais um evento tradicional em Formiga. Pois, além de valorizar os atrativos culinários da nossa cidade, o festival também divulga o comércio local. É objetivo nosso promover, sempre mais, o que Formiga tem de melhor”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alisson de Sá.