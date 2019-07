O Banco Municipal de Alimentos Maria Athanásia de Freitas recebeu e doou mais de 50 toneladas de gêneros alimentícios no primeiro semestre deste ano.

Segundo informou o coordenador do equipamento, Anuar Teodoro Alves, os donativos foram disponibilizados por produtores e parceiros do BMA, e angariados durante a realização de eventos, como a “Expô Formiga”; por meio de doações de feirantes ao projeto “Feira Solidária”; através de colheitas nas unidades do “Horta Solidária” e pela parceria com a Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos.

“Mais de 600 famílias referenciadas pelos Centros de Referência em Assistência Social e diversas associações, entidades, equipamentos públicos, escolas e a Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos receberam as doações neste primeiro semestre. Agradecemos a todos que confiam no trabalho desenvolvido pelo BMA e contribuem para que esta atividade chegue às pessoas que realmente precisam”, comentou Anuar.