Os jogos do 1º Torneio de Futsal, alusivo ao Dia do Soldado (25 de agosto) tiveram início na sede do Tiro de Guerra na noite dessa terça-feira (31).

O evento contou com cerimônia de abertura e com a presença de representantes dos times participantes além de amigos e familiares dos atletas.

Na sequência, foram realizados os dois primeiros jogos, entre as equipes do Saae e ex-integrantes do TG e Corpo de Bombeiros x Penitenciária de Formiga.