O 1o Torneio Natalino de Xadrez em Formiga, promovido pelo Clube de Xadrez Ramiro Corrêa Júnior, ocorreu nesse domingo (22), na praça Ferreira Pires. A Prefeitura foi parceira no evento.

A competição foi disputada na modalidade “Xadrez Rápido” e contou com 11 enxadristas formiguenses.

Na ocasião, o secretário de Cultura, Alex Arouca, que é instrutor no Clube de Xadrez e atuou como árbitro no torneio, recebeu um troféu das mãos do empresário Gustavo Tatagiba, com a homenagem: “Ao professor Alex Arouca por seu empenho e dedicação à prática do Xadrez em nossa cidade”.

“Fiquei muito surpreso e emocionado com a homenagem, mas sou apenas uma peça de incentivo ao desenvolvimento do xadrez formiguense. Os verdadeiros responsáveis são os alunos e jogadores. É notório que estamos evoluindo bastante e muito ainda temos a crescer, mas tenho certeza que com a dedicação que os jogadores têm demonstrado, em breve, Formiga será destaque no xadrez a nível estadual”, ressaltou Alex.