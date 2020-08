Termina na próxima segunda-feira (31), a campanha de vacinação contra o sarampo. Neste ano, o público prioritário é formado por pessoas de 20 a 49 anos, que, independentemente da situação vacinal, devem ser imunizadas (esta é uma dose adicional).

A Secretaria Municipal de Saúde está intensificando a campanha de vacinação para que mais pessoas sejam alcançadas. Para informações sobre o atendimento e para evitar aglomerações, o cidadão deve ligar no Posto de Saúde de seu Bairro. No dia do atendimento é necessário apresentar o Cartão de Vacinação e, como medida preventiva à Covid-19, usar máscara de proteção facial.

Até o último levantamento feito pela Secretaria de Saúde, os índices de vacinação da campanha estavam em baixa

“É preciso que os cidadãos entendam a real importância da vacinação. Caso a população não esteja imunizada, é possível que surja no Brasil uma epidemia de sarampo. Assim como o novo coronavírus, o vírus do sarampo também é um inimigo invisível que precisa ser combatido”, ressaltou Renata Nativo, coordenadora do setor.