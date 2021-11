A vacinação contra a Covid ganhou boa adesão da maioria da população brasileira, mas ainda há um percentual de pessoas não imunizadas a serem engajadas em nome da imunização coletiva, para garantir que o país não vivencie um novo pico da epidemia, como acontece na Europa. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) estima que cerca de 20 milhões de brasileiros com mais de 12 anos ainda não receberam nenhuma dose.

Em Minas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), 1.686.244 de adultos e 537.300 de adolescentes ainda são aguardados para tomar a primeira dose. Para que as Prefeituras possam alcançar essas pessoas, a orientação é fazer busca ativa, extensão do horário de funcionamento em salas de vacina e reforço na comunicação.

Para Juarez Cunha, presidente da SBIm, é fundamental que poder público se esforce para mobilizar os faltantes para incrementar o máximo possível a cobertura vacinal. Hoje o Brasil tem 61% da população com esquema vacinal completo, bem abaixo dos 85% de Portugal – país que decidiu pela volta da obrigatoriedade de máscara em espaços fechados por causa da escalada de casos na Europa.

“Temos criticado muito o Ministério da Saúde por não realizar campanhas publicitárias contínuas, não só da vacina da Covid, mas também de outras. Temos que usar todos os meios possíveis que a internet oferece para levar informações confiáveis para as pessoas”, afirmou o médico. “Quando uma pessoa procura o sistema de saúde é fundamental que o profissional detecte se ela não foi vacinada e conversar sobre isso. É preciso acolher e tirar as dúvidas dela, mostrando os benefícios da imunização”, recomenda.