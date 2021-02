Formiga registrou 20 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (10). Até o momento, 2882 pessoas já contraíram a doença. 1034 pessoas continuam com o vírus ativo.

Nas últimas 24 horas, 27 curas foram registradas. No total, 1793 pessoas já estão curadas.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus, 18 pessoas com caso confirmado estão internadas e outras quatro com caso suspeito.

O município já registrou 55 mortes até o momento, três nas últimas 24 horas. Sete óbitos continuam em investigação. 90% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados.