Nesta quinta-feira (21), foi confirmado o 45º óbito por complicações relacionadas à Covid em Formiga. O idoso de 81 anos faleceu na noite dessa quarta-feira (20).

A morte já foi acrescentada no boletim epidemiológico de hoje apresenta ainda, 20 novos casos da doença. Agora, 2435 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 no município. Deste total, 899 permanecem com o vírus ativo, sendo que 17 estão internadas na Santa Casa de Caridade.

Com relação à ocupação de leitos, 62% dos clínicos estão ocupados. A UTI permanece com lotação máxima dos leitos exclusivos para a Covid.

Confira os números totais da doença nesta quinta:

✅CASOS NOTIFICADOS: 17.258

✅CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 55

✅CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 199

✅CASOS CONFIRMADOS: 2.435

✅CASOS DESCARTADOS: 14.569

🔴PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 17

🔴ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 05

🔴ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 45

🔴PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 04

🔴PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 882

🔴PACIENTES CURADOS: 1.491