A Prefeitura de Formiga iniciou no mês passado a “Operação Cidade Limpa”, com o intuito de remover veículos abandonados nas ruas do município.

Até o momento, 24 veículos abandonados foram identificados e os proprietários notificados. Desse total, 15 foram retirados pelos próprios donos e outros cinco recolhidos pela administração municipal.

Dos cinco carros, dois foram recolhidos na tarde dessa terça-feira (24). Ambos são modelo VW/Gol. Eles foram recolhidos na rua José Ferreira Barbosa, na Vila Imperial e na rua José Cassiano de Almeida, no bairro Novo Santo Antônio.