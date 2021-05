Nesta segunda-feira (31), Formiga chegou aos 200 óbitos em decorrência da Covid-19.

Em nota, a administração municipal lamenta profundamente esses números e solidariza com todas as famílias que sofreram essas perdas.

De acordo com a Prefeitura, esse cenário desolador faz com que seja reforçada a necessidade de seguir com maior rigor os protocolos de higiene, seja individual ou coletivo.

Entre as recomendações estão: o uso correto de máscara, a higienização frequente das mãos, evitar aglomerações e, quando possível, ficar em casa.