Pelo menos 201 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (3) e reúnem 18 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público Militar (MPM).





Já no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, há 40 vagas abertas com salários que chegam a R$ 25.851,96. Dentre os concursos com o maior número de vagas, está o Município de Formosa (GO), com 1.089 mil postos.





Nesta segunda, 18 órgãos públicos abrem inscrições para preencher 2,5 mil vagas. Somente na Prefeitura de Estreito (MA) são 708 postos.