Lá se vai o 2020 que, convenhamos, além de atípico, certamente não deverá ser relembrado como um bom ano por muitos de nós. Excluímos aqui os investidores que participam do capital de grandes indústrias farmacêuticas, as quais, sabidamente estão, de um momento para o outro, tendo como cliente cativo, toda a população terrestre. Este vírus, se não foi por algum deles mesmos, fabricado, no mínimo surgiu em nosso meio, por encomenda.

De bom mesmo, queremos acreditar que a tal pandemia fez renascer em muitos de nós, o nobre sentimento de amor por nossos familiares que, por mais perto de nós, estejam, de uma hora para outra ficam de nós separados, ainda que por respeito ao tal “metro e meio” de distanciamento social.

Quem tem filhos, netos, pai, mãe, irmãos e amigos, e com eles se importa, sabe do que aqui falamos.

E é claro, 2020, por suas peculiaridades, certamente nos aproximou do Criador ou de uma divindade, seja ela qual for em que cremos, já que nos parece óbvia a compreensão de que, em certos momentos de nossa vida, em especial quando ela é confrontada com a morte que se mostra como real e inevitável, é dali, que um conforto ou consolo surge como bengala, como ponto de apoio!