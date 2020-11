Há quatro anos o prefeito Eugênio Vilela iniciou seu governo, no vermelho. Isto em matéria de comprometimentos financeiros e disponibilidade em caixa do município, por ele herdados. Mas agora, na confortável condição de reeleito, já em 2021, ele terá a chance de nos governar, apenas prestando obediência a um orçamento produzido por sua equipe e, melhor que isso, com zero de dívida a lhe atormentar. Isto foi o que ele mesmo afirmou quando nos concedeu a primeira entrevista, logo após as apurações dos votos e ainda no calor das comemorações em companhia de boa parte de sua equipe e de correligionários.

Eugênio, em tom conciliador, também afirmou que pretende governar a cidade tendo em mente que é prefeito de todos os formiguenses; seus eleitores, ou não! Tanto ele como sua vice Adriana Prado afirmaram que, passadas as eleições, estarão voltados para o cumprimento dos planos que explicitaram no programa de governo, mirando na melhoria das condições de vida da população formiguense, sem ressentimentos com os até então adversários e se fixando em implementar ações que visem aprimorar e facilitar a prestação dos serviços públicos que cabem aos municípios ofertar à população.

Passado o calor dos últimos dias de campanha, que todos reconhecemos foi bem tumultuado, e agora, sendo conhecedor da nova composição da Câmara Legislativa, Eugênio, que certamente muito aprendeu no tocante ao relacionamento entre os poderes e sem dúvida, politicamente está muito mais experiente, já que vivenciou as agruras que o poder lhe propiciou ao atuar nos dois poderes, ele obviamente já fez suas contas e analisando os perfis dos ocupantes das cadeiras do Legislativo deve ter feito suas contas e imagina o que virá pela frente.

Em final de dezembro, conforme ele mesmo anunciou, cumprirá a lei e promoverá a exoneração do secretariado e dos muitos cargos de confiança que compuseram sua equipe nos quatro anos que agora findam.