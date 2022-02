A cidade de Formiga registrou 207 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (1º).

De acordo com a Câmara Técnica, desde o início da pandemia, 16.458 pessoas no município já foram infectadas com o novo coronavírus.

Hoje, foram confirmadas 323 curas e 252 testes foram descartados.

Atualmente, 5 pacientes formiguenses estão nos leitos de UTI e outros 10 estão ocupando os leitos clínicos.