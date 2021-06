Na tarde desta segunda-feira (21), uma carreta Scania e um veículo de passeio se envolveram em um grave acidente na BR-354, próximo ao Hotel Fazenda Álamo, em Campo Belo.

De acordo com informações do portal Campo Belo Em Foco, a Scania, carregada com café, seguia sentido Campo Belo, quando se deparou com ao veículo de passeio, com placas de Candeias, que seguia no sentido contrário e na contramão.

No momento em que o condutor da Scania viu o veículo na mão contrária, jogou para outra mão, tentando evitar a colisão, porém, a caminhonete voltou para a sua mão de direção.

O motorista do veículo de carga ainda tentou tirar novamente da caminhonete, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção da carreta, que tombou e foi parar fora da pista, ficando totalmente danificada. Já a caminhonete ficou destruída com a força da colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, sendo empenhada a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Campo Belo.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o condutor da caminhonete estava consciente, com fraturas graves em uma das pernas, e um sangramento na cabeça, já o condutor da Scania permaneceu no local, apenas com escoriações, recusando atendimento médico.

Fonte: Campo Belo em Foco

Fotos: Matheus Barbosa/Campo Belo em Foco

