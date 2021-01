Formiga registrou 24 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (15).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus, 2.293 pessoas já testaram positivo para a doença no município, que já registrou também 1.411 curas.

72 exames foram descartados nas últimas 24 horas e 396 pessoas, com caso suspeito, aguardam por resultado de exame.

Em relação às internações, segundo informações do boletim, 19 pessoas com caso positivo estão internadas; ontem eram 16 pacientes internados. Outras seis pessoas com caso suspeito também estão internadas. 100% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados.