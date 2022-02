Com o foco na repressão qualificada, por meio do cumprimento de mandados de prisão e atividades preventivas, sob orientações da 7ª Região da Polícia Militar, nessa segunda-feira (31), o 63º Batalhão de Polícia Militar lançou a “Operação Região Mais Segura” abrangendo a cidade de Formiga e todos os 12 municípios que compõem sua responsabilidade territorial.

De acordo com a Polícia Militar, o objetivo é atuar na prevenção e nos casos necessários à repressão qualificada do crime, com propósito preventivo. As ações foram realizadas por meio de blitz, patrulhamento motorizado, pontos bases, policiamento a pé, dentre outros processos de policiamento.

A realização destas atividades faz parte da busca constante na promoção da paz social. Uma das principais preocupações do comando do 63º Batalhão, é o aumento da sensação de segurança da comunidade e a redução da criminalidade nos municípios que integram a área de atuação.

Durante a operação, foram abordadas 245 pessoas, cumpridos quatro mandados de busca e prisão, fiscalizados cerca de 205 veículos, três pessoas foram presas e a apreensão de 13 pedras de crack.