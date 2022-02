Formiga registrou 248 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (8). De acordo com a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus, desde o início da pandemia, 17.841 pessoas no município já foram infectadas com o vírus.

Hoje, foram confirmadas 207 curas e 255 testes foram descartados.

Atualmente, cinco pacientes formiguenses estão ocupando os leitos de UTI e 14 estão nos leitos clínicos.

Os leitos de UTI para Covid estão com 70% de ocupação e os clínicos estão com 77%.