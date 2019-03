O Plano Real é um marco na economia brasileira, por ter tido êxito no combate à hiperinflação. Completou 25 anos na quarta-feira, sendo criado em 27 de fevereiro de 1994, data da publicação da Medida Provisória (MP) editada no governo de Itamar Franco, quando Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda, criadora da Unidade Real de Valor (URV), com regras de conversão de valores monetários e de desindexação da economia, determinou o lançamento da nova moeda, o real.

O Plano Real conseguiu acabar, sem gerar recessão, com a indexação da economia brasileira iniciada em 1964. Este mecanismo permitiu a defesa contra a perda do poder de compra da moeda, mas foi um fator de persistência da inflação alta, quando a alta anterior causava o reajuste automático de preços, salários e impostos, chamada inflação inercial.

Teoricamente, a completa indexação dos preços na economia, com reajustes periódicos e sincronizados, levaria à indexação completa da economia e evitaria desajustes inflacionários, chamado plano Larida (feito pelos economistas André Lara Rezende e Pérsio Arida). A partir disto, apareceu a ideia da criação da URV, nova moeda para indexar os contratos e, no momento seguinte, virar uma moeda.

A URV era atualizada diariamente por índices de inflação, substituiu parcialmente a moeda e corrigiu os desequilíbrios de preços relativos. Uma URV valia, no dia 1º de março de 1994, CR$ 647,50, valor correspondente a US$ 1 dólar na moeda da época, o cruzeiro real.

Paralelamente o governo impôs a chamada “âncora monetária”, composta de metas de expansão monetária, restrição do crédito e depósito compulsório de 100% sobre as novas captações do sistema financeiro. Também tivemos a “âncora cambial”, com câmbio flutuante e valorização da taxa de câmbio.

Diversos preços e rendimentos foram convertidos imediatamente em URV (preços oficiais, contratos, salários, impostos, etc.) e os demais voluntariamente.

A MP previa o prazo de um ano para transformar a URV em real, mas a aceitação das mudanças foram mais rápidas do que o esperado e, quando praticamente todos os preços estavam expressos em URV, em 1º de julho de 1994 uma URV virou R$ 1, quando equivalia a CR$ 2.750.

A inflação, medida pelo IPCA, recuou de cerca de 3.000% ao ano, para 22,41% em 1995, 5,22% em 1997, e 1,65% em 1998.

O controle da inflação, com a implantação do Plano Real, foi uma grande vitória da sociedade brasileira e permitiu os agentes econômicos administrarem mais eficientemente os seus negócios, sem se preocupar somente em fazer reajustes diários de preços. Também possibilitou às pessoas fazerem planos de longo prazo, sem ter de estocar produtos para não ver as suas economias perderem o poder de compra. Este plano tinha o escopo imediato de controle da inflação, mas diversos problemas nacionais continuam sem solução como déficit público, crescimento econômico, desemprego, dívida pública, etc.

