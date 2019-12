A BR-262 é considerada uma das estradas mais perigosas do país, pois recebe um grande fluxo de veículos por dia. A rodovia cruza o país no sentido leste-oeste e interliga os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

De acordo com levantamento feito pelo portal Tapiraí TV, somente neste ano já foram registradas 628 ocorrências de acidente na rodovia, entre Nova Serrana e Araxá, de janeiro a novembro deste ano, sendo 25 fatais. As informações são da Concessionária Triunfo Concebra, responsável pela rodovia.

Segundo a Concessionária, houve uma redução de 32% de vítimas fatais no trecho comparado ao mesmo período do ano passado (2018- janeiro a novembro).

Entre os pontos mais perigosos da rodovia, o trecho conhecido como “Serra de Luz”, no município de Córrego Danta, já registrou vários acidentes em 2019.