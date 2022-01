O município de Formiga registrou nesta terça-feira (18), 256 novos casos de coronavírus. Já entre sábado (15) e essa segunda-feira (17), foram confirmados 337 casos.

Desde o início da pandemia, 13.162 pessoas no município já foram infectadas com o novo coronavírus.

Hoje foram confirmadas 66 curas, 604 notificações e 462 testes foram descartados.

Atualmente, um paciente formiguense está ocupando um leito de UTI e outros nove estão nos leitos clínicos.

Os leitos de UTI para Covid estão com 30% de ocupação e os clínicos estão com 42%.

Até o momento, foram confirmados 290 óbitos no município.

Confira números desta terça-feira:

✅CASOS NOTIFICADOS: 57.906

✅CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 15

✅CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 152

✅CASOS CONFIRMADOS: 13.162

✅CASOS DESCARTADOS: 44.667

🔴PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 08

🔴ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 10

🔴ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 291

🔴PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 2

🔴PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 1487

🔴PACIENTES CURADOS: 11.382