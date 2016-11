Gleiton Arantes

Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã desta quarta-feira (23), para divulgar mais detalhes da “Operação Veneno na Lata”, desencadeada nesta manhã em Formiga.

As informações foram passadas pelo promotor, Ângelo Ansanelli Júnior, pelo delegado regional, Irineu José Coelho Filho, pelo delegado de tóxicos e entorpecentes, Luís Paulo de Oliveira e pelo tenente da Polícia Militar, Rodrigo Moraes.

Foram presas, até o momento, 26 pessoas em Formiga (sendo três mulheres), uma em Bambuí, uma em Paulínia/SP e uma no Guarujá/SP e um adolescente de 16 anos foi apreendido em Formiga, na semana passada. Foram expedidos 32 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. Vários suspeitos já são conhecidos no meio policial e alguns fazem parte da facção criminosa de São Paulo, Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o promotor Ângelo Ansanelli, a operação contou com o apoio do Grupo de Apoio Especial de Combate às Ações Criminosas (Gaeco). Com o suspeito preso em Guarujá, foram apreendidos, na sexta-feira (18), 32 quilos de maconha, 320 pinos de cocaína e 355 gramas de craque, que fracionadas renderiam cerca de 1400 pedras.

Já na operação realizada em Formiga, das 5h, às 9h30 desta quarta, foram apreendidos um quilo de maconha, um pé de maconha, uma munição calibre 320 e alguns celulares.

O promotor explicou também que um dos chefes da quadrilha estava “morando” no meio do mato em um local de difícil acesso no bairro Jardim Montanhês. A droga vinha de São Paulo e era distribuída em Formiga e cidades da região.

De acordo com o tenente Rodrigo, foram empenhados na ação, 74 policiais militares, 51 policiais civis, 22 viaturas da Polícia Militar e 15 viaturas da Polícia Civil. A ação contou ainda, com apoio do Ministério Público e de agentes da Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap).

O delegado regional, Irineu José Coelho Filho disse que outras operações virão e esse trabalho conjunto permanecerá por tempo indeterminado em Formiga e região.

Segundo informou o delegado Luís Paulo, a investigação é extensa e há pelo menos outras 20 pessoas envolvidas, mas não serão objetos de medida cautelar neste momento. Em Formiga, as prisões ocorreram nos bairros Lajinha, Rosário, Geraldo Veloso, Alto da Praia e Souza e Silva.

O promotor explicou que a operação teve início em junho deste ano e contou com o apoio da juíza Lorena Teixeira Vaz (Formiga); e dos promotores Amauri Silveira e Sílvio Loubeh (São Paulo); Eduardo Almeida (Lagoa da Prata); Eduardo Fantinati (Arcos) e Rodrigo Antonini (Luz).

Apreensões realizadas em Paulínia/SP: