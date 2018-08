Doze horas ininterruptas de jogos marcaram a 2ª Mini Maratona de Basquete em Formiga. A competição foi realizada no sábado (11) pela Associação Amigos do Basquete de Formiga (ABF).

Participaram do evento 163 atletas de 5 a 50 anos. Na primeira edição, realizada em maio de 2017, a competição contou com a participação de 153 atletas.

A 2ª Mini Maratona ocorreu no Clube Unifor, e contou com a participação de amantes do basquete das cidades de Formiga, Belo Horizonte, Arcos, Campo Belo, Perdões, Lagoa da Prata e Piumhi.