Neste sábado (9) será realizada a segunda rodada da Copa Jésus Silva. Entram em campo Operário e Ponte Vila, às 13h30 e Guarani e Arsenal, às 15h30.

O formiguense Ronei Cândido Alves que compõe o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atuará no segundo duelo da copa.

Ronei que começou a carreira no futebol como jogador, se tornou árbitro após uma grave contusão. A carreira começou a ficar mais séria depois de um curso na Federação Mineira de Futebol (FMF), em 2002. Ele começou em ligas amadoras na região de Formiga até resolver se mudar para Belo Horizonte, em 2005. Na capital, arbitrou em categorias de base do campeonato mineiro e da Copa Itatiaia.

Em 2009 apitou na segunda divisão do Mineiro e na Taça BH e em 2010 virou árbitro da Primeira Divisão Estadual. Na CBF, o formiguense trabalha como o 4º árbitro, atuando em jogos das séries B, C e D do brasileirão.

Ronei atuará neste sábado juntamente com Adenilson, Rivael e Lobão da Liga Amadora de Formiga (LAF).

Os jogos serão realizados no estádio Eduardo Brás (campo do Guarani Esporte Clube), no Rosário.