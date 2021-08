A Arena Lucas Personal realizará, nos dias 11 e 12 de setembro, o 2º Campeonato de Futevôlei.

Os amantes do esporte já podem fazer as inscrições. O valor é de R$120 por dupla. Serão distribuídos mais de R$ 2 mil em prêmios.

No dia 11, ocorrerá as partidas para iniciantes e master acima de 38 anos, já no dia 12 para nível intermediário.

A organização do evento convida atletas de Formiga e de cidades da região como Campo Belo, Divinópolis, Nova Serrana, Itapecerica, Lagoa da Prata e Itaúna para mais essa competição, que a cada dia está conquistando maios adeptos.