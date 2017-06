Dando continuidade às comemorações de 80 anos do órgão de tubos da Matriz São Vicente Férrer, será realizado no final de semana, o segundo concerto na paróquia.

O recital será apresentado pelo organista formiguense Antônio Olímpio Nogueira e contará com a participação do Coral Crescere, de Belo Horizonte. Duas apresentações serão realizadas, uma no sábado (10), durante a missa das 19h e outra no domingo (11), na missa das 9h30.

O primeiro recital foi realizado em 7 de abril, com Edite Rocha. A organista é francesa, mas foi criada em Portugal e mora atualmente em Belo Horizonte.

A terceira apresentação acontecerá no dia 8 de setembro e ficará a cargo do musicista padre Afonso de Oliveira, formiguense residente em São Paulo, que além de tocar irá também cantar canções de sua própria autoria.