Depois do sucesso da primeira edição do Cultura Para Todos, realizada no dia 24 de junho, na sede do Tatame do Bem, do bairro Geraldo Veloso, vem aí mais um evento para agitar a cultura de Formiga. A organização definiu a data para o dia 30 de setembro.

O segundo Cultura Para Todos será realizado no Centro de Esportes e Artes Unificados (Ceus), antiga Praça do PEC, no bairro Novo Horizonte, das 9h às 18h. A programação será divulgada em breve, mas algumas atrações já estão definidas, como: oficina de xadrez e de desenho, exposições de pinturas e fotografias, Tatame do Bem, campeonato de skate, apresentações de dança, de teatro e de música, além de diversas ações sociais e globais.

O projeto tem à frente o empresário e músico André Monteiro (Dedé), o presidente do Tatame do Bem e do Rotary, Rodrigo Assalin, o professor de dança Guilherme Moreira e a jornalista Lorena Viana.

O objetivo do Cultura Para Todos é levar atividades culturais, esportivas e sociais para bairros mais afastados do centro da cidade, além de incentivar o uso do espaço público para entretenimento e diversas outras ações em prol da população formiguense. A Prefeitura Municipal será parceira do evento.