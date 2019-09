O segundo encontro Motivacional de Tabagismo foi realizado pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e das Unidades de Saúde “Padre Dionísio” e “Cristino Antônio de Faria”, de Córrego Fundo, na semana passada.

Na oportunidade, foram realizadas entrevistas individuais para estabelecer um projeto de tratamento individualizado, mesmo sendo uma atividade desenvolvida em grupo, buscando maior eficácia para obter a abstinência do tabaco e a remissão da dependência.

A partir desta medida, os participantes passarão por atendimento médico para avaliação do quadro clínico, antes do próximo encontro. De acordo com a avaliação dos participantes, estes poderão ser encaminhados para acompanhamento psicológico, medicamentoso e para tratamentos complementares como a auriculoterapia, para auxiliar no tratamento.