Redação Últimas Notícias

Falta menos de um mês para a 2ª edição do Julybeer Festival. O festival que reúne boa música gastronomia e cerveja artesanal ocorrerá no dia 6 de julho na Cervejaria Fürst Beer, a partir das 13h.

Organizada pela Mr. Rock Eventos a festa contará com a apresentação de uma clássica banda de rock formiguense, a Pato Rocco.

A banda nasceu em 2003 de uma necessidade de se fazer música anti-comercial e subitamente se transformou numa febre entre os amantes de rock dos anos 60 e 70. Composta pelos músicos Michel Castro (vocal), André Monteiro (guitarra), Jorge Bruno (bateria), Pedro Coelho (baixo) e Fernando Guida (teclado) que apaixonados por um tempo que não conheceram, e escravos de seu próprio tempo, se divertem imprimindo as músicas ao estilo deles e com balística sonora.

A festa contará ainda com apresentação de outras três bandas que agradarão diversos gostos musicais como a banda paulistana Os Quase Baianos, cover dos aclamados Novos Baianos e das belo-horizontinas Bon Jovi Cover e Walkon, banda cover da irlandesa U2.

Três cervejarias formiguenses comercializarão seus chopes artesanais na Julybeer: Fürst Beer, A Lendária e Staff Beer. A festa contará ainda com torneiras das cervejarias de BH Mills Brewery e Vinil e a Läut Beer, de Nova Lima.

A área gastronômica ficará a cargo da Beat Burguer, hamburgueria artesanal de Capitólio. Além dos famosos hambúrgueres a Beat Burguer comercializará diversos pratos.

Os interessados em curtir uma tarde agradável devem se apressar. Os convites já estão disponíveis e, segundo a organização, a venda está no final do 2º lote a R$40. “Os convites serão limitados, os interessados devem procurar nossos pontos de venda e garantir os seus. As vendas nos surpreenderam, nunca vimos tanta procura por ingressos como está acontecendo nesta edição. Estamos preparando tudo com muita dedicação e profissionalismo para garantir uma festa linda para todos. Podem ter certeza que faremos o melhor evento deste ano para todos”, informou um dos organizadores, Moreno Tavares.

Os convites podem ser adquiridos pelo site de eventos Sympla e em diversos pontos de venda em Formiga, Arcos, Bambuí, Campo Belo, Piumhi, Divinópolis e Bom Despacho (confira aqui os pontos de venda).