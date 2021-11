A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta terça-feira (30), os números atualizados da vacinação contra o novo coronavírus. Cerca de 7% da população adulta de Formiga está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso.

Com a atualização do Vacinômetro, 52.548 pessoas com mais de 18 anos já tomaram a primeira dose da vacina e todas estão aptas a tomar a dose 2.

Até o momento 48.671 adultos compareceram para a segunda dose. No total, são 3.913 faltosos.

Mais de 114 mil doses aplicadas