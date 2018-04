Redação Últimas Notícias

O distrito de Pontevila receberá na sexta-feira e sábado (20 e 21), a 3ª edição do Festival do Peixe.

O evento terá início na sexta-feira às 20h e se estenderá no sábado durante todo o dia. O festival ocorrerá na principal rua do distrito onde serão instaladas tendas para a comercialização de pratos à base de peixe. O festival contará também com apresentações artísticas.

A expectativa da Prefeitura é que o evento supere o número de público da edição de 2017. “Sábado é feriado e há a possibilidade da região de Furnas receber muitos turistas”, informou o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá.