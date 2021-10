Só neste mês, entraram em operação nada menos que 30 novos radares nas ruas de Belo Horizonte. A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) iniciou a operação das novas ferramentas de fiscalização no dia 8 de outubro.

Segundo a BHTrans, os equipamentos foram instalados na capital em áreas de alto risco de acidentes. Eles identificam o avanço de semáforo e, também, parada de veículos sobre faixa de pedestre.

“O objetivo é propiciar melhores condições de segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas”, informou a Prefeitura de Belo Horizonte.

Em setembro, a empresa de transportes já havia instalado 11 novos radares na capital mineira. Em agosto, a BHTrans também havia dado início à operação de mais nove radares. Ao todo, são 50 novos radares em apenas três meses funcionando na cidade.

A BHTrans alega que não se trata necessariamente de novos radares, mas de substituições que ocorrem desde outubro de 2020 . Essa mudança, que soma um custo de mais de R$ 71 milhões, ocorreu devido ao término do contrato com a empresa que operava os radares anteriormente.



“A lógica é simples: um contrato de radares vai chegando ao fim, a BHTrans licita com antecedência o novo contrato, e há a mudança do equipamento (que era da empresa A e agora passa a ser da empresa B). Só que os locais permanecem os mesmos, afinal, os estudos mostram que aquele local precisa de um acompanhamento e fiscalização – tipo Praça 7, Cristiano Machado, Nossa Senhora do Carmo. Desde outubro de 2020 os equipamentos físicos são removidos e um novo é implantado no mesmo local”, explicou em nota.

A BHTrans ainda garante que a troca vem sendo realizada nos mesmos endereços que já haviam fiscalização anteriormente. “Eventualmente, implantamos em novos locais e são comunicados com faixas de pano no início da operação”, afirmou.

Quando os novos equipamentos começaram a ser instalados, Belo Horizonte possuía um total de 151 radares instalados. Atualmente, a capital já soma 232 radares ativos, que realizam o monitoramento de 750 faixas.

Avenida dos Andradas, na esquina com a Rua dos Caetés (Sentido Viaduto Santa Tereza/Barro Preto) Avenida Afonso Pena, na esquina com a Avenida Carandaí (Sentido Mangabeiras / Praça Rio Branco) Avenida Cristiano Machado, nº 11586 (Sentido Centro/Bairro) Avenida Amazonas, nº 5253 (Sentido Bairro/Centro) Avenida Amazonas oposto ao nº 5253 (Sentido Centro/Bairro) Avenida Cristiano Machado, nº 2150 (Sentido Centro/Bairro) Avenida Cristiano Machado, nº 2273 (Sentido Bairro/Centro) Rua Espírito Santo, na esquina com a Rua dos Guaicurus (Sentido Avenida Afonso Pena/Avenida do Contorno) Rua dos Guaicurus, na esquina com a Rua Espírito Santo (Sentido Praça Rui Barbosa/Viaduto Nansen Araújo) Avenida dos Andradas, na esquina com a Avenida Silviano Brandão (Sentido Bairro/Centro) Rua Mato Grosso, na esquina com a Avenida do Contorno (Sentido Barro Preto/Viaduto Oeste) Avenida Cristiano Machado oposto ao nº 4.001 – Pista Marginal (Sentido Centro/Bairro) Avenida Cristiano Machado oposto ao nº 4.001 – Pista Principal (Sentido Centro/Bairro) Avenida Cristiano Machado, nº 4001 (Sentido Bairro/Centro) Avenida do Contorno, na esquina com a Rua Paracatu (Sentido Barro Preto/Viaduto Oeste) Avenida do Contorno, na esquina com a Rua Paracatu (Sentido Viaduto Oeste/Barro Preto) Avenida Dom Pedro II, na esquina com a Rua Antônio Peixoto Guimarães (Sentido Bairro/Centro Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 3550 (Sentido Centro/Bairro) Avenida Presidente Antônio Carlos oposto ao nº 3550 (Sentido Bairro/Centro) Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Rua Rio Novo (Sentido Centro/Bairro) Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Rua Rio Novo (Sentido Bairro/Centro) Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Avenida Coronel José Dias Bicalho (Sentido Centro/Bairro) Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Avenida Coronel José Dias Bicalho (Sentido Bairro/Centro) Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com a Rua do Uruguai – Pista Interna (Sentido Bairro/Centro) Avenida Nossa Senhora do Carmo, na esquina com a Rua do Uruguai – Pista Externa (Sentido Bairro/Centro) Rua do Uruguai, na esquina com a Avenida Nossa Senhora do Carmo (Sentido Sion/São Pedro) Avenida do Contorno, na esquina com o Viaduto Jornalista Oswaldo Faria (Sentido Lagoinha/Viaduto Santa Tereza) Avenida Cristiano Machado, na esquina com a Rua Felipe de Melo (Sentido Centro/Bairro) Avenida Cristiano Machado oposto ao nº 3400, na esquina com a Rua Jacuí (Sentido Bairro/Centro) Avenida Marechal Esperidião Rosas, na esquina com a Rua Avenida Presidente Antônio Carlos (Sentido Campus UFMG)

Fonte: Estado de Minas